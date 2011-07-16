-CLINTON TÜRK İŞ DÜNYASI İLE BİRARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 16.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hilary Clinton, Türk iş dünyasının temsilcileriyle biraraya geldi. Clinton, Türkiye ziyareti kapsamında bulunduğu İstanbul'da, Conrad Otel'de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Hasan Sert, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ve Coca Cola Türkiye Başkanı Galya Molinas'ı kabul etti. Görüşmede, Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra Arap Baharı sonrasında özellikle Kuzey Afrika ile ilişkilerin geliştirilmesi için öncelik verilmesi gereken konular üzerinde durulduğu, Türkiye ile ABD arasında ve üçüncü ülkelerde yapılabilecek projelerin de değerlendirildiği öğrenildi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, görüşmede ABD Dışişleri Bakanı Clinton'a ''Yeni Başlangıçlar için Ortaklar–Türkiye'' girişimi tarafından geliştirilerek uygulanan projeler hakkında bilgi verdi. TÜSİAD Başkanı Boyner, MÜSİAD Başkanı Vardan ve TÜMSİAD Başkanı Sert de konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. -''TÜRKİYE'DE GELİŞMİŞ BİR SİVİL TOPLUM OLDUĞU AÇIKÇA GÖRÜLMEKTEDİR'' Bu arada Clinton'un kabulünden önce iş dünyası temsilcileri, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Robert Hormats'ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye'de girişimciliğin geliştirilmesi konusunda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bir sunum yaparak görüşlerini aktardı. Sunumun ardından konuşan Hormats şu görüşleri dile getirdi: ''Türkiye'nin ekonomik gelişmişlik düzeyi, gerçekleştirilen projelerin içeriği ve hedef kitleye bakıldığında, Türkiye'de gelişmiş bir sivil toplumun olduğu açıkça görülmektedir. Türkiye, başta Kuzey Afrika ve Ortadoğu olmak üzere İslam dünyasına girişimciliğin geliştirilmesi için bir çok açından örnek olacak durumdadır. ABD ile Türkiye'nin ortak çalışma alanının sadece ikili ilişkileri değil, üçüncü ülkelerde de işbirliğini kapsaması gerekir.''