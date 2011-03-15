-CLİNTON TUNUS'TA PROTESTO EDİLDİ TUNUS (A.A) - 15.03.2011 - Tunus'ta bir grup genç, ülkeye yapacağı ziyaret dolayısıyla ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'u protesto etti. Başkent Tunus'taki Habip Burgiba Bulvarında bir araya gelen grup, Clinton aleyhinde sloganlar attı. ABD ve Clinton karşıtı pankartlar açan gençler Tunus Milli Marşı'nı söyledi. Protestocu gençlerden bazıları AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Clinton'ın Tunus'u ziyaret etmesini istemediklerini belirtti. Tunus halkının kimsenin yardımı olmadan ülkede büyük bir devrimi gerçekleştirdiğini ifade eden gençler, ülkeye demokrasiyi yine halkın getireceğini savundu. ABD ya da hiçbir Avrupa ülkesinden bu konuda yardım istemediklerini anlatan gençler, Clinton'un ziyaretinin masum bir ziyaret olmadığını iddia ettiler. Devrik lider Zeynelabidin Bin Ali döneminde ABD ile Tunus'un iyi ilişkilerinin olduğunu belirten gençler, Bin Ali'nin gittiğini, bu nedenle artık ülkede ABD etkisi görmek istemediklerini de kaydetti. Bir süre daha caddede slogan atan gençler daha sonra dağıldı.