-CLINTON TUNUS VE MISIR'A GİDECEK WASHINGTON (A.A) - 10.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, gelecek hafta Tunus ve Mısır'ı ziyaret edecek. Clinton, Kongre'deki panelde yaptığı konuşmada, gelecek hafta Tunus ve Mısır'ı ziyaret edeceğini belirterek, bu ülkelere "Obama yönetimi ve Amerikan halkının ortakları olma yönündeki isteğini ve güçlü desteğini iletme niyetinde olduğunu" söyledi. Hillary Clinton ziyareti sırasında Tunus ve Mısır geçici hükümet liderlerinin yanı sıra sivil toplum üyeleriyle bir araya geleceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD hükümetinin, Libya içinde ve dışında muhaliflere ulaşmaya çalıştığını ifade ederek, hem ABD'de hem de ziyareti sırasında ABD ve diğerlerinin daha fazla neler yapabileceği konusunda Libyalı muhaliflerle görüşeceklerini sözlerine ekledi.