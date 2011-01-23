-CLİNTON TUNUS BAŞBAKANINI ARADI WASHİNGTON (A.A) - 22.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Tunus'ta Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin 23 yıllık iktidardan sonra sokağın baskısıyla ülkesini terk etmesinin ardından Başbakan Muhammed Gannuşi'yi arayarak ekonomik ve siyasi reformların süratle yasallaştırılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü P.J. Crowley, yaptığı açıklamada, Clinton'ın Başbakan Gannuşi'yi arayarak, ''devam eden reformları teşvik ettiğini'' ve ''açık demokrasiye geçiş için ABD'nin desteğini önerdiğini'' belirtti. Clinton, Bin Ali'nin iktidardan devrilmesinin ardından Tunuslu yetkilileri yine aramıştı. Bin Ali'nin de başbakanlığını yapan Gannuşi, daha önce yaptığı açıklamada, demokratik seçimlerle son bulacak geçiş döneminin bitiminde siyasetten ayrılacağını belirtmişti.