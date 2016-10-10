'Clinton, Trump'ı bitirme fırsatını kaçırdı'

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın hafta sonunda kadınlarla ilgili aşağılayıcı ve küfürlü sözler sarf ettiği video kaydı ortaya çıkınca, Demokrat rakibi Hillary Clinton'la ikinci televizyon karşılaşmasında ateşli bir tartışma bekleniyordu.

Ancak iki aday da bazen diyecek söz bulamadı, bazen de rakibini afallattı.

İki gündür oldukça yıpranan Trump'ın bu tartışmanın sonunda sinir krizi geçirmemesi bile başarı.

Ancak milyonların izlediği tartışmanın, oyları değiştirebilmesi mümkün gözükmüyor.

Trump'ın agresif performansı ona daha fazla oy getirmeyecek, Clinton ise Trump'ı tamamen bitirme fırsatını kaçırdı.

Tartışma, Trump'a kadınlarla ilgili konuştuğu video hakkındaki sorularla başladı.

Trump, "Kimse kadınlara benim kadar saygı duyamaz" diye kendini savundu.

Bunun üzerine Clinton Trump'ın kampanyası boyunca kadınları "aşağıladığını" hatırlatttı.

Trump buna karşılık eski Başkan Bill Clinton'ı tecavüzle suçladı ve Hillary Clinton'ın kocasını koruduğunu iddia etti.

Donald Trump, başkan seçilmesi halinde Clinton çifti hakkında soruşturma başlatacağını söyledi.

Trump, Hillary Clinton'ın Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde kendi kişisel e-posta hesabından resmi yazışmalar yaptığını ve kampanya ekibinin bunları silerek gizlemeye çalıştığını hatırlattı, "Bunu özel sektörde yapsaydın hapse girerdin" dedi .

Donald Trump, tartışma boyunca "güven" kartını kullanmaya çalıştı. Anketler de Clinton'ın en zayıf noktalarından birinin güven olduğuna işaret ediyor.

Tartışma, adayların karakterlerine odaklandığında Trump öne çıkabildi. Ancak konu politikaya gelince Trump, Clinton'ın karşısında yetersiz kaldı.

Müslüman ve göçmen karşıtı kimliğiyle öne çıkan Donald Trump, "İslam düşmanlığı" sorununu nasıl çözeceği sorulunca "İslamofobi utanç verici" dedi.

Göçmenlerin "truva atı" gibi ülkeye girerek içerden saldırı düzenleyebileceklerini öne süren Trump, Meksika sınırından ülkeye uyuşturucu sokulduğunu söyledi. Trump çoğu kaçak göçmenin suç işlediğini belirtti.

Clinton ise "Donald insanları dinlerine göre yasaklayacağını söylüyor. Bunu nasıl yapacaksın? Bu ülke inanç özgürlüğü ve özgürlük üzerine kurulu" dedi ve ABD'ye daha fazla mültecinin alınması gerektiğini söyledi.