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Dünya
Deutsche Welle

Clinton: 'Trump tehlikelidir'

ABD başkan adaylarından Clinton popülist aday Trump'un dış politikayla ilgili düşüncelerinin güvenlik ve barış açısından tehlikeli olduğunu söyledi.

24 Mart 2016 12:04


Amerikan Demokrat Parti başkan adaylarından Hillary Clinton Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'un dünya barışı için tehdit oluşturduğunu söyledi. Clinton, Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, “Sağ popülist aday kazanırsa, ABD'nin güvenliği zaafa uğrar, dünya da tehlikeye girer”, dedi.

Donald Trump “Washinton Post” gazetesine verdiği mülakatta, dış politikayla ilgili düşüncelerini anlatmıştı. Trump, ABD'nin NATO bünyesindeki angajmanını kuşkuyla karşıladığını ve Başkan seçildiği takdirde ABD'nin küresel rolünü küçültüp, Almanya ve diğer müttefiklere daha fazla sorumluluk yükleyeceğini söylemişti.

Hillary Clinton ise ABD'nin uluslararası ittifaklardan yarar sağladığını ve ‘özellikle NATO'nun ABD tarafından yapılan en isabetli yatırımlardan biri olduğunu' dile getirdi. Clinton NATO'lu müttefiklerin bütün dünyada ABD ile omuz omuza mücadele verdiklerini sözlerine ekledi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ‘ABD'nin uluslararası ittifaklara sırt çevirmesinin Rusya'nın ekmeğine yağ süreceği' uyarısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'yı bölmeye çalıştığını belirten Clinton, “Trump kazanırsa, Kremlin bayram yapar”, dedi.

Devam etmekte olan adaylık önseçimlerinde Clinton ve Trump partili rakipleri ile aralarındaki farkı açıyorlar. Yaz aylarındaki parti kongrelerinin ardından seçim yarışının eski ‘first lady' ile sağcı milyarder işadamı arasında geçme ihtimali artıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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