-CLINTON: TERÖRİZMLE SAVAŞ BİTMEDİ WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle terörizme karşı savaşın sona ermediğini belirterek, mücadelelerinin devam edeceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığında Ladin'in öldürülmesiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Clinton, konuşmasına "Adalet yerini buldu" diyerek başladı. Clinton, El Kaide'nin terör saldırılarının sadece ABD'ye değil tüm dünyaya yönelik olduğunu ifade ederek, Madrid'den İstanbul'a, Londra'dan Bali'ye birçok yerdeki saldırıları hatırlattı ve El Kaide'nin Müslümanlara da saldırdığını söyledi. Hiçbir şeyin 11 Eylül ve diğer terör saldırılarında ölenleri geri getiremeyeceğini, ancak Ladin'in öldürülmesinin en azından aileleri biraz rahatlatmasını umduğunu dile getiren Clinton, Amerikalı yetkililer ile askerlere uzun süredir verdikleri mücadele ve çabalar dolayısıyla teşekkür etti. Clinton, Bin Ladin'in öldürülmesiyle terörizme karşı savaşın sona ermediğine dikkati çekerek, Afganistan'da El Kaide ve ona yardım eden Taliban ile mücadelelerinin devam edeceğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Clinton, "Önümüzdeki günlerde operasyonların devam etmesi bir o kadar önemli. Çünkü, El Kaide ve onun terör destekçilerine karşı savaş, Bin Ladin'in ölümüyle son bulmayacak. Kararlılığımızı ve çabalarımızı ikiye katlamalıyız" dedi. Taliban'a mesajlarının aynı şekilde devam ettiğini bildiren Clinton, "Bizi yenilgiye uğratamazsınız, ama El Kaide'yi terk edip, barışçı bir siyasi sürece katılma tercihi yapabilirsiniz" diye konuştu. Pakistan'da hükümet ve halkı desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Hillary Clinton, Pakistan ile işbirliğinin örgüte ve liderine baskı uygulamada çok yararlı olduğunu söyledi. Clinton, terörle mücadele konusunda dünyada ortaklık ve ağlarını geliştirip, müttefiklerle işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Bin Ladin'in ölümünün, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da demokrasi ve özgürlük hareketlerinin olduğu bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Clinton, "Savaş devam ediyor, asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.