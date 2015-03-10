Clinton, tartışılan e-posta hesabından Obama'yla da yazışmış

ABD'de, eski Dışişleri Bakanı ve Demokrat Parti'nin gelecek seçimlerdeki başkan adayı olması beklenen Hillary Clinton'ın e-postaları tartışılyor. Son açıklama Beyaz Saray'dan geldi ve Başkan Barack Obama'nın hesapla ilgili teknik bilgilere sahip olmadığı belirtildi. Açıklamada, Obama'nın ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın bakan olduğu sırada kullandığı özel e-posta adresi ve hizmet sunucusunun nasıl kurulduğunu bilmediği belirtildi.

Clinton'ın bakanlığı döneminde iş için özel e-posta hesabını yoğun olarak kullanmış olması, bu noktada federal kanunları ihlal edip etmediğine yönelik ülkede tartışma başlatmış, Obama da konuyu haberlerden öğrendiğini söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, günlük basın toplantısında, Obama'nın sözlerine açıklık getirerek, kendisinin bu ifadesinin Clinton'ın kullandığı e-posta adresinden haberinin olmadığı anlamına gelmediğini söyledi.

Obama'nın da bakanlığı sırasında Clinton ile bu hesap üzerinden bazı yazışmalarda bulunduğunu belirten Earnest, ancak Obama'nın hesap ile buna dair internet hizmet sunucusunun nasıl kurulduğunun farkında olmadığını kaydetti.

Clinton'ın e-postalarının normal şartlarda bakanlığın internet sunucusunda tutulması gerekirken, bunların evindeki hizmet sunucusuna bağlı olduğu ortaya çıkmıştı.

Clinton'ın sessizliği

Konunun duyulmasının ardından Clinton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, e-postalarını kamuoyuna göstermek istediğini yazmıştı.

Ancak Clinton'ın, konuyla ilgili hala doğrudan bir açıklama yapmamış olması ülkede eleştiri konusu olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Federal Kayıt Kanunları, hükümet görevlilerinin iş yazışmaları birer hükümet kaydı niteliği taşıdığından, bunların arşivlenmesini gerektiriyor. Clinton'ın bakanlığı süresince kurum e-postası yerine kendi kişisel hesabını yoğunlukla kullanması, yaptığı yazışmalarının arşivlerine nasıl erişileceği ve bu noktada federal kanunların ihlal edilip edilmediğine yönelik tartışmayı başlattı.

Haberi duyuran New York Times'a göre, Clinton'ın ekibi, Clinton görevden ayrıldıktan hemen sonra değil, ancak, iki ay önce bakanlığın talepte bulunması üzerine, hesaptaki on binlerce e-postayı gözden geçirerek hangilerinin bakanlığa gönderileceğine karar vermiş ve sonunda bakanlığa 55 bin sayfalık e-posta kaydı sunmuştu.

Gazete ayrıca, 2009-2013 tarihleri arasında dışişleri bakanlığı yapan Clinton'ın resmi e-posta hesabının olmadığını yazmıştı.

Clinton'un, gelecek yıl yapılacak devlet başkanlığı seçimine Demokrat Parti'den aday olması beklenirken, bu son olayın adaylık süreciğini nasıl etkileyeceği merak ediliyor.