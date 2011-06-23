-CLINTON: TALİBAN İLE GÖRÜŞMELER CAN SIKICI WASHINGTON (A.A) - 23.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afganistan'da Taliban ile yapılan ve Amerikalı yetkililerin de katıldığı görüşmelerin can sıkıcı olmasına karşın, ülkeye istikrar ve güvenliğin getirilmesi için gerekli olduğunu söyledi. Senato Dış İlişkiler Komitesi'ne açıklamalar yapan Clinton, Afganistan'da toplumun çeşitli kesimleriyle uzlaşma sağlanmaksızın, gerçek bir barışa ulaşılamayacağını ifade etti. Clinton, görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve El Kaide ile ilişkilerini kesmek istemeyen militanlarla temaslarının olmadığını, görüşme yapılanların, Anayasa'ya bağlı ve kadınlarla azınlıkların haklarına saygı duyan kesim olduğunu kaydetti. Pakistan'daki duruma da değinen Clinton, Usame Bin Ladin'in bu ülkede öldürülmesinden itibaren Pakistanlı yetkililerin, "ABD'nin, teröristlerin Pakistan'da sığınma olanakları elde etmesine izin vermeyeceği" yönündeki sert mesajı anladıklarını söyledi. Bin Ladin'in bu ülkede bulunduğunu, bu ülkenin hiçbir üst düzey yetkilisinin bildiğini sanmadığını ifade eden Clinton, "muhtemelen alt düzey yetkililerin göz yummasıyla Bin Ladin korundu" dedi.