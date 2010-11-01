-CLİNTON TAKSİM'DEKİ SALDIRIYI KINADI WASHINGTON (A.A) - 01.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Taksim'deki terör saldırısını kınadı. Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, ''ABD, İstanbul'un en işlek meydanlarından birinde masum sivilleri vahşice hedef alan terör saldırısını kınar'' ifadesini kullandı. Saldırıyı ''rezil bir suç'' olarak nitelendiren Clinton, açıklamasında ''ABD halkı, dostlarımız olan Türk halkıyla dayanışma içinde duruyor'' ifadesine yer verdi. Clinton, saldırının faillerinin süratle adalet önüne çıkarıldığını görmeyi umduklarını, her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. ABD'nin şiddet içeren aşırılıkla mücadelede ve her yerdeki barışseverlerin güvenliğini koruma altına almada Türkiye'yle birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydeden Clinton, ''Bugün düşüncelerimiz ve dualarımız, yaralananlar ve tüm Türk halkıyla birlikte'' ifadesini kullandı.