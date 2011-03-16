-CLINTON TAHRİR MEYDANI'NI GEZDİ KAHİRE (A.A) - 16.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i deviren halk ayaklanmasının merkezi Tahrir Meydanı'nı gezdi. Mısır halkı ve geçiş yönetimini demokratik reform yolunda cesaretlendirmek amacıyla dün Mısır'a gelen Clinton, 15 dakika süren turu sırasında, meydanın, insanın cesaretini, özgürlük, insan hakları ve demokrasi arzusunu hatırlattığını belirterek, tüm bunların gerçekleştiği yeri görmenin heyecan verici olduğunu söyledi. Hillary Clinton, gezisi sırasında çevresini saran Mısırlılarla da tokalaştı. Clinton, Tahrir Meydanı'nı gezdikten sonra geçici Başbakan İsam Şeref'le biraraya gelecek. Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile de görüşecek olan Clinton, Mısır'daki temaslarının ardından Tunus'a geçecek.