T24 LogoT24 Logo
Dünya

CLINTON TAHRİR MEYDANI'NI GEZDİ KAHİRE (A.A)

16 Mart 2011 12:07

-CLINTON TAHRİR MEYDANI'NI GEZDİ KAHİRE (A.A) - 16.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'da Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i deviren halk ayaklanmasının merkezi Tahrir Meydanı'nı gezdi. Mısır halkı ve geçiş yönetimini demokratik reform yolunda cesaretlendirmek amacıyla dün Mısır'a gelen Clinton, 15 dakika süren turu sırasında, meydanın, insanın cesaretini, özgürlük, insan hakları ve demokrasi arzusunu hatırlattığını belirterek, tüm bunların gerçekleştiği yeri görmenin heyecan verici olduğunu söyledi. Hillary Clinton, gezisi sırasında çevresini saran Mısırlılarla da tokalaştı. Clinton, Tahrir Meydanı'nı gezdikten sonra geçici Başbakan İsam Şeref'le biraraya gelecek.  Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi ile de görüşecek olan Clinton, Mısır'daki temaslarının ardından Tunus'a geçecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24