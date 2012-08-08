Clinton: Suriye'ye terörist sevk eden ülkelere müsamaha etmeyiz!

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Suriye'deki durumu fırsat bilen bazı ülkelerin bu ülkeye gizli savaşçılar veya teröristleri sevk etmesine müsamaha etmeyeceklerini söyledi.

Suriye Başbakanı Riyad Hicab'ın kaçmasını değerlendiren Clinton Devlet Başkanı Beşar Esad sonrası planların aciliyet kazandığını kaydetti.

Suriyeli muhaliflerin giderek daha etkili ve daha iyi silahlı hale geldiğini kaydeden Clinton, buna karşılık “bu korkunç şiddetin” Suriye halkı için çok acı olduğunu dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Suriye'de mezhepsel çatışmalardan kaçınmak gerektiğini ifade etti. "Savaşçıları veya teröristleri bölgeye göndererek durumu sömürmeye çalışanlara müsamaha göstermeyeceğiz" diyen Clinton ülke veya örgüt ismi zikretmedi.

Clinton, 11 Ağustos'ta Suriye konusunda görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye seyahat edeceğini hatırlatarak, ziyareti sırasında bu konuları gündeme getireceğini belirtti.