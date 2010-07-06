Clinton Soykırım Anıtı’nı ziyaret etti

T24

Ermeniler duyurdu

Kişisel ziyaret

Ermeni çevreler ne dedi

AKP: Ziyaret bizi üzdü

Bölükbaşı: Protokolün iflasının tescilidir





Elekdağ: İlk bakan ziyareti

Güney Kafkaslar bölgesine üç gündür diplomatik çıkartma gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ziyaretinin Erivan bölümünde gizlice Ermeni Soykırım Anıtı Tsirsernakaberd’i ziyaret ederek çelenk koydu.Ermenistan’da uygulanan resmi protokole göre, bu ülkeye gelen yabancı konuklar, Erivan Yönetimi ile görüşmelere başlamadan önce Soykırım Anıtı’na gidiyor. Hillary Clinton’ın ziyaretinde böyle olmadı. Pazar günü öğleden sonra Azerbaycan’dan Ermenistan’a geçen Clinton, başkent Erivan’a yürüme mesafesindeki Tsitsernakabert Anıtı’na gitmeden doğrudan Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile görüşme masasına oturdu.Resmi temaslar sonrasında da anıt ziyareti yerine Erivan sokaklarında Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan eşliğinde tur atmayı tercih eden Clinton, Ermeni Soykırım Anıtı ziyaretini dün sabah Ermenistan’dan Gürcistan’a hareket etmeden önce gerçekleştirdi. Ziyareti Ermeni internet siteleri duyurdu.Ziyarete yerli ve yabancı basın mensupları alınmazken, fotoğraflar Ermeni kaynaklar tarafından yayınlandı, dağıtıldı.ABD’nin Erivan Büyükelçiliği, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, “Bakan Hillary Clinton, bu ziyareti devlet adamı sıfatıyla yapmamıştır. Kişisel bir ziyaretti” dedi. Ancak ziyaretin Mart ayında ABD Kongresi’nin Dışilişkiler Komitesi’nde soykırım tasarısının kabul edilmesinden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Ziyaret Ermeni çevrelerde bölünmeye yol açtı. Bazıları bunu ABD Yönetimi’nin soykırımı tanıma yolunda attığı bir adım olarak niteledi, bazıları ise yetersiz buldu.ABD’deki Ermeni diyaspora örgütü ANCA temsilcisi Aram Ambaryan, ABD Yönetimi’nden ilk kez bir yetkilinin Tsitsernakabert Soykırım Anıtı’nda saygı duruşunda bulunduğuna işaret etti. Ancak ANCA, Clinton’ın gizlice anıta gitmesi, Amerikalı ve Ermeni basın mensuplarını yanına almamasından hayalkırıklığına uğradı. ANCA, “Soykırımı tanımadı ya da ABD Yönetimi’nin Türk inkar politikasıyla işbirliğinden uzaklaştığına dair bir işaret vermedi” dedi.Taşnaksutyun’un Uluslarası Sekreterliği’nden Giro Manoyan, “ABD Büyükelçiliği ile çelengin üzerinde yazan şeyde çelişki var. Eğer Hillary Clinton, Dışişleri Bakanı sıfatıyla ziyareti gerçekleştirmediyse bu Ermenistan ve Ermenilere yönelik bir hakarettir. Çelenkte yazdığı gibi Dışişleri Bakanı olarak geldiyse Obama Yönetimi politikasını değiştirmiş ve Kongre’nin soykırımı tanımasına destek verecektir ya da aksi ziyaret samimi bir saygının ifadesi değildir.Ermenistan’daki Cumhuriyetçi Parti’den Karen Avagyan, “Hillary Clinton’ın Ermeni Soykırım Anıtı’nı ziyaret etmesini işaretlemek istiyorum. Çünkü tarihi adaletin tanınması açısından bir adımdır” ifadesini kullandı.TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Mehmet Ceylan (AKP): Türkiye-Ermenistan protokoller süreci şu anda askıda görünüyor. Tabii ki Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine katkıda bulunacak gelişmeleri bekleriz. Müttefiklerimizden bu sürece zarar verecek davranışlardan sakınmalarını bekleriz. Hillary Clinton’ın ziyareti elbette bu çerçevede hoş karşılanmaz, bu ziyaret bizleri üzmektedir.TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı, Clinton’ın Soykırım Anıtı’nı ziyaret etmesini hükümetin yanlış politikalarına bağladı. Bölükbaşı, “Bu ziyaret AKP hükümetinin Ermenistan protokolünün ve Erivan açılımının iflasının tescilidir” dedi. Bölükbaşı, daha önce de Erivan’ın, ABD Dışişleri Bakanı’nın da Başkanının da geleceğini ifade ettiğini anımsattı.CHP İstanbul Milletvekili Şükrü Elekdağ, Clinton’un Soykırım Anıtı ziyaretine ilişkin “Bakan seviyesinde ilk ziyaret” dedi. Elekdağ, “Milletvekili seviyesinde ziyaretler gerçekleşmiştir. Ancak bakan seviyesinde ilk ziyaret olduğunu düşünüyorum. Türkiye, özellikle İran konusunda takındığı tavrın da etkisiyle bundan sonra soykırım iddialarının kabulünü engellemekte epey zorlanacak” dedi.