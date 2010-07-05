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Dünya

Clinton soykırım anıtında

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Erivan'daki 'soykırım' anıtını ziyaret etti.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Ermenistan'da temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Erivan'daki soykırım anıtını ziyaret etti.


Ntvmsnbc'de yer alan habere göre, bu sabah anıta çelenk bırakan Clinton, 1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermeniler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Clinton'a eşlik eden Ermeni yetkililer anıtla ilgili detaylı bilgi verdi ve Amerikan halkına, Ermenilere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.


ABD'deki Ermeni lobisi, Clinton'a soykırım anıtını ziyaret etmesi için yoğun bir baskı uygulamıştı.


Azerbaycan ve Ermenistan'daki temaslarını tamamlayan Clinton, bugün Gürcistan'a geçecek.

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