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Dünya
Deutsche Welle

Clinton son ön seçimi de kazandı

Washington'daki son ön seçimi de kazanan Hillary Clinton'ın Demokrat Parti'nin başkan adayı olması kesinleşti.

15 Haziran 2016 11:27


ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton başkent Washington'daki başkan adaylığı ön seçimini açık farkla kazanarak Demokrat Parti'nin ön seçim kampanyasını zaferle tamamlamış oldu. Üçte ikisi tamamlanan oy ayrımına göre Clinton partili rakibi Bernie Sanders'e şans tanımayarak oyların yüzde 80'ini aldı.

Hillary Clinton temmuz ayındaki kongrede partisinin başkan adaylığına seçilmesine yetecek kadar delege kazanmış olduğundan Washington'daki oylamanın sonucu etkileme ihtimali bulunmuyordu.

Demokrat Parti'nin, 50 eyalet ve başkent Washington ile Puerto Rico gibi denizaşırı bölgelerde yaptığı toplam 57 ön seçimin 34'ünü Clinton kazandı.

Demokrat Parti'nin Kasım ayındaki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel adayı Donald Trump karşısında birleşmesi için Bernie Sanders'in yakında adaylıktan çekilmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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