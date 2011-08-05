-CLINTON SOMALİ İÇİN DEVREDE WASHINGTON (A.A) - 05.08.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Somali'nin büyük bir bölümünü kontrol altında tutan Eşşebab örgütünden, açlık çeken Somalilere insani yardım ulaştırılmasına izin vermesini istedi. Dışişleri Bakanı Clinton yaptığı açıklamada, Eşşebab militanlarını, Somali'de açlık çeken 3,7 milyon insana acil insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasını engellemekle suçlayarak, ''Kutsal Ramazan ayında Eşşebab militanlarının savunmasız insanlara yardımı engellemesi trajik'' dedi. Eşşebab örgütünden, kontrolü altındaki topraklara insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasına izin vermesini isteyen Clinton, bu sayede birçok kişinin açlık nedeniyle ölmekten kurtulabileceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Clinton, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in eşi Jill Biden ve aralarında ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Rajiv Shah'ın da bulunduğu bir heyetle Kenya'yı ziyaret edebileceğini, Kenya, Etiyopya, Somali ve Cibuti'de açlık çeken 12 milyon insana yardım malzemelerinin gönderilmesi çalışmalarını yakından takip edeceklerini bildirdi.