-CLINTON: SINIRDAKİ DURUMDAN KAYGILIYIZ WASHINGTON (A.A) - 23.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Suriye'nin Türkiye sınırı yakınına asker yığınağından kaygılı olduklarını belirterek, bir sınır çatışması tehlikesinden söz etti. Clinton, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklamada, Suriye'nin sınırdaki askerleri geri çekmesi gerektiğini, bu askerlerin bölgedeki varlığının, zaten varolan kötü durumu daha da ağırlaştırarak bir sınır çatışması tehlikesi yarattığını söyledi. Bölgedeki durumu oldukça kırılgan gördüklerini ve çok kaygılı olduklarını belirten Clinton, Türk yetkililerle durumu görüşmekte olduklarını söyledi. Clinton, "Suriye güçleri, şu anda sadece kendi yurttaşlarını etkilemekle sınırlı kalmayan ve aynı zamanda sınır çatışmaları potansiyelini ortaya çıkaran saldırılarına ve provokasyonlarına derhal son vermezlerse, bölgedeki çatışmanın tırmandığını görüyor olacağız" dedi. Suriye askerlerinin, Türkiye sınırından sadece 500 yarda (yaklaşık 450 metre) mesafede bulunmasının, bu ülke hükümetinin kendi halkına baskı yapma niyetinin bir başka göstergesi olduğunu ifade eden Clinton, "Suriye ordusunun bölgedeki saldırılarını ve provokasyonlarını derhal sona erdirmesini" istedi.