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Dünya

Clinton: Saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz  WASHINGTON (A.A)

20 Ekim 2011 01:11

-Clinton: Saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz  WASHINGTON (A.A) - 19.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Hakkari'deki hain saldırıyı ''mümkün olan en sert biçimde kınadıklarını'' bildirdi. Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralananlara ise şifa diledi.  Hillary Clinton, ''ABD olarak Hakkari'deki PKK saldırılarını mümkün olan en sert biçimde kınıyoruz. Her yerde barışçıl insanların güvenliğini muhafaza etmek ve her türlü şiddet içeren aşırılıklarla mücadele etmek için çalışırken, Türkiye ile güçlü işbirliğimize devam edeceğiz'' ifadesini kullandı.

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