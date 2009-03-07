Clinton, Rusya'yla ilişkileri zamana bıraktı

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya ile ilişkileri yeniden kurmanın zaman alacağını söyledi.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile İsviçre'nin Cenevre kentinde çalışma yemeğinde bir araya geldikten sonra gazetecilere açıklama yapan Clinton, Rusya ile ilişkilerde daha fazla güven, öngörülebilirlik ve gelişmeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.



Clinton, Lavrov ile görüşmesinin sadece ikili ilişkiler açısından değil, dünya için önemli alanlarda da yeni bir başlangıç olduğunu kaydetti.



Görüşmede, nükleer silahlar ve nükleer güvenliğin en önemli konu olduğunu vurgulayan Clinton, Lavrov ile beraber çalışarak ilerleme kaydedecekleri ve önemli olduğuna inandıkları birçok özel konu üzerinde durduklarını ifade etti.



Dünyadaki önemli sorunlar nedeniyle boşa geçirecek zamanın olmadığını bildiren Clinton, söylediklerini eyleme geçirmek için acilen çalışmalara başlayacaklarını kaydetti. Clinton, Rusya ile bu yılın sonunda süresi sona erecek Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (START) yerine geçecek yeni bir stratejik silah anlaşması imzalamayı amaçladıklarını belirterek, bunun hükümetinin en yüksek önceliği olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı, İran'a karşı tek taraflı ve çok uluslu yaptırımların devam etmesi gerektiğini de ifade etti.



Lavrov da Rusya ile ABD'nin uluslararası öncelikler konusunda büyük oranda aynı görüşte olduklarını bildirdi. Rusya ile ABD'nin anlaşmazlık alanlarında ortaklar olarak açık ve dürüst

çalışma konusunda anlaşmaya vardığını kaydeden Lavrov, Moskova'nın Washington ile

ABD'nin sponsorluğunda Afganistan için yapılacak konferansa hazırlanma konusunda

işbirliğine gideceğini vurguladı.



Lavrov, Rusya ve ABD'nin yakın zamanda İran ile Kuzey Kore konularında anlaşmaya varmak için çaba sarf edeceklerini bildirdi. Rusya'nın, ABD ile ekonomik ilişkileri yeni seviyelere getirmeyi umduğunu da kaydeden Lavrov, iki ülke arasında bu konudaki ilişkilerin yeni bir seviyeye gelmesi için ortak çıkar bulunduğunu belirtti.

