Clinton: Rusya’daki seçimler hileli

T24

Rusya'da 10 binler sokaklara döküldü



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya'da önceki gün yapılan genel seçimlerin hileli olduğunu söyleyerek, seçimleri eleştirdi.Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen, seçimlerde gözlemcilik görevi yapan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) 18. dışişleri bakanları toplantısına katılan Clinton, Rus seçmenlerin seçim yolsuzluğu ve manipülasyon konusunda geniş bir soruşturmayı hak ettiğini söyledi.Rusya'da hafta sonunda yapılan genel seçimlerden Başbakan Vladimir Putin'in partisi yine birinci parti olarak çıkmıştı. Muhalefet ve seçim gözlemcileri, seçimlerde yolsuzluk yapıldığını ve sonucun şişirildiğini savunmuştu.Clinton, Mısır'daki seçimlerde de İslami partilerin kazanımlarının, devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'ten sonra ülkede demokrasi yönündeki ilerleyişi geriletmemesi gerektiğini belirtti.Sertlik yanlılarının insan ve kadın haklarını engelleyebileceğinden korkusunu açıkça dile getiren Clinton, "dönüşümlerin adil ve kapsamlı seçimler, demokratik yasa ve kurallar yoluyla olabileceğini, Mısır'daki tüm demokratik aktörlerin evrensel insan haklarını destekleyeceğini ve serbestçe ibadete izin vereceğini umduklarını" kaydetti. Clinton, Litvanya'nın komşusu Belarus'taki insan hakları ihlallerini de eleştirdi.Rusya'da seçimde hile yapıldığını söyleyen binlerce Komünist Parti taraftarı, Moskova’da ve ülkenin ikinci büyük kenti St-Petersburg'da eylem yaptı. Ülkede pazar günü gerçekleşen ve Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın büyük oy kaybıyla sonuçlanan parlamento seçimlerinin ardından, muhalefet sokağa döküldü.Eylemciler "Putinsiz Rusya sloganlarıyla tepkilerini dile getirdi. Gösterilere sert müdahalede bulunan Rus polisi yüzlerce eylemciyi gözaltına aldı.Öte yandan dağılan Sovyetler Birliği’nin son lideri Mihail Gorbaçov'da, ülkenin köklü bir sistem değişikliğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.