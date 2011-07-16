-CLİNTON: PKK'YI HİÇBİR ZAMAN DESTEKLEMEDİK ANKARA (A.A) - 16.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, terör örgütü PKK'yı hiçbir zaman desteklemediklerini ve her zaman kınadıklarını söyledi. Clinton, CNN Türk televizyonda katıldığı programda, soruları yanıtladı. Diyarbakır'da PKK'nın saldırısı sonucu 13 askerin şehit olmasına ilişkin görüşleri sorulan Clinton, Türkiye ve ABD'nin pek çok ortak değer ve kaygıları paylaştığını belirterek, "ABD, Türkiye'yi terörizmi ortadan kaldırması için çok güçlü bir şekilde desteklemiştir. Geçen günkü korkunç saldırı tarafımızdan kınandı" dedi. Demokrasilerde farklı görüşlerin de yer alacağını anlatan Clinton, demokratik sürecin sağlıklı işlemesi için bu fikirlerin sahiplerinin şiddeti reddetmeleri ve şiddetle ilgilerinin kesildiğini duyurmaları gerektiğini belirterek, "Barışçı protestolar ve politikaya katılma bir yanda, bir yandan da şiddet, bu ikisinin arasındaki farkı ayırdetmek çok önemli" diye konuştu. Clinton, ABD'nin PKK'ya karşı duruşu açısından Türk halkında bazı şüphelerin olduğu ve "ABD'nin PKK'yı desteklediği ya da yeterli derecede PKK'yı durdurmak için çaba göstermediği" yönünde eleştirilerin bulunduğunun sorulması üzerine, "Bu kesinlikle yanlış bir şey. Herhalde biz yakın işbirliğimizi tarif etmek için çok daha yeterli çabalar göstermeliyiz. Türk askeri kesimleriyle desteklerimiz, istihbarat desteklerimiz, birlikte çalışmamız son derece önemli aşamalar kaydetmiştir" dedi. ABD'nin PKK'yı teröristler listesine aldığını ve çok sert bir şekilde kınadığını ifade eden Clinton, "Türkler üzerine yönelik herhangi bir şiddet olayını şiddetle kınıyoruz" diye konuştu. Bir katılımcının "Kürt sorununa, Kıbrıs'ta sunulan Annan Planı tarzında bir çözüm öneriniz var mı" sorusuna da Clinton, "Türk hükümetine saygımız ve desteğimiz devam ediyor. Hükümetin, Türkiye'de yaşayan Kürt halkına yönelik politikalarını destekliyoruz. Bunun yanı sıra demokratik olarak seçilmiş Irak hükümetini de destekliyoruz. Oradaki Kürt politikalarını da destekliyoruz" diye cevap verdi. Politik süreçleri mümkün olduğu kadar açmak gerektiğini kaydeden Clinton, kültürlerarasında var olan farkları da hoşgörüyle karşılamak gerektiğini dile getirdi. Demokratik toplumlarda şiddet ve terörizmin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Clinton, "Türkiye'deki Kürtler, kendilerinin Türkiye'nin tam bir parçası olduklarını hissedebilirler ve diğer taraftan da kendileri için önemli olan Kürt kimliğini de muhafaza etmek isteyebilirler. Buradaki çizginin şiddet ve terörizm noktasında çizilmesi lazım" dedi.