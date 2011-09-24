Clinton ödülü Sabancı'ya





T24-Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya, kadınlara ve kız çocuklarına yaptığı katkılar nedeniyle New York’taki törenle Clinton Küresel Vatandaşlık ödülü verildi





Milliyet'in haberine göre, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya, eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın kurduğu Clinton Global Initiative tarafından, Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü (Clinton Global Citizen Award) New York’ta gerçekleştirilen törenle verildi.





Sabancı Holding’den yapılan açıklamaya göre, Güler Sabancı, kadınlara ve kız çocuklarına yaptığı katkılar ile Türkiye’nin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için yaptığı çalışmalar nedeniyle “Leadership in Corporate Sector (kurumsal liderlik)” kategorisinde ödüllendirildi.





Eski ABD Başkanı Bill Clinton ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Clinton Küresel Vatandaşlık Ödülü’nü alan bu isimler eğitimin geliştirilmesi, sağlık imkânlarına erişim, çevrenin korunması gibi alanlarda inovatif çözümler bulmak için çalıştılar ve takdir edilmeyi hak ettiler. Onların çalışmaları, tutkuyla inanırsak dünyayı yaşanır kılabileceğimizi bizlere gösterdi” dedi.





En yenilikçi lider





Coca-Cola Yönetim Kurulu Başkanı Muhtar Kent de konuşmasında bir firmanın gerçek değerinin yalnız hisse bedelleri veya üç aylık raporlarıyla değil, toplum için sunduğu inovasyon, fırsatlar ve sosyal fayda ile de ölçülebileceğini belirtti.





Güler Sabancı’nın sadece Türkiye’de değil, dünya çapında da en yenilikçi liderlerden biri olarak tanındığına işaret eden Kent şunları ifade etti: “Güler Sabancı, geleneklere dayalı cinsiyet rollerinin kendisini sınırlandırmasına asla izin vermedi. Topluluğun yönetimini 2004 yılında amcası vefat ettikten sonra devraldı. Şu anda bulunduğu konumu bir platform olarak kullanarak, kadınların siyaset, iş dünyası ve toplumsal alanlarda güç sahibi olması için çalışıyor.”







Kent, “Kadın haklarının da insan hakları kapsamında olduğu inancını geliştirmek üzere yaptıkları, kadınlar ve kız çocuklarının konumlarını güçlendirmeye yönelik aralıksız girişimlerini göz önünde alarak Güler Sabancı’ya ödülünü sunmaktan keyif duyuyorum” dedi.