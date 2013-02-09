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Dünya

Clinton, Obama'yı solladı

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Başkan Barack Obama'dan daha popüler olduğu bildirildi

09 Şubat 2013 10:38

Amerika'da yapılan bir halk oylaması, eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un en popüler siyasetçi olduğunu ortaya koydu.
 
ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Başkan Barack Obama'dan daha popüler olduğu bildirildi.

Quinnipiac Üniversitesi tarafından yapılan bir halk oylaması, Clinton'ın ülkenin en popüler siyasetçisi olduğunu gösterdi.

30 Ocak ve 4 Şubat tarihleri arasında bin 772 kişiyle telefonla yapılan ankette katılımcıların yüzde 61'i Clinton, yüzde 51 ise Obama için oy kullandı.

Clinton'ın ismi, şimdiden 2016'da yapılacak seçimde başkan adayları arasında geçiyor.

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