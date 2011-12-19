-Clinton, Mısır'la ilgili endişeli WASHİNGTON (A.A) - 19.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'da devam eden şiddet olaylarından derin endişe duyduğunu açıkladı. Clinton, yaptığı açıklamada Mısır güvenlik güçlerine sivil halkın haklarına saygılı olmaları çağrısında bulundu. Haftasonu Mısır'ın başkenti Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda göstericilerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda 8 kişi ölmüş, yaklaşık 300 kişi de yaralanmıştı. Mısırlı yetkililere göstericilerin haklarını ihlal edenleri bir an önce mahkeme önüne çıkarma çağrısında bulunan Clinton, göstericileri de şiddet olaylarından uzak durmaları konusunda uyardı. Clinton, olaylarda yakınlarını yitirenlere başsağlığı diledi.