Clinton Merkel’a hayran



Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, salı günü Almanya'da da piyasa çıkacak olan “Kararlar” adlı kitabında, Almanya Başbakanı Angela Merkel'a olan hayranlığını anlattı.

Clinton kitabında, “Dışişleri bakanlığım sırasında düşüncelerini benden gizlemeyen bu kararlı, akıllı ve dürüst kadına olan hayranlığım arttı” ifadelerini kullandı.

Hillary Clinton, Merkel ile 1994 yılında Berlin'i ziyareti sırasında tanıştığını yazdı. Clinton o dönem ABD Başkanı Bill Clinton'un eşi olarak, yani 'First Lady' olarak Berlin'de bulunmuştu.

O dönem Merkel'in kendisine “daha ileri gidecek genç bir kadın” olarak tanıtıldığını söyleyen Clinton, Almanya Başbakanı'nın Avrupa'nın “saygıdeğer erkekler kulübünde” sağlık ve çevre konularında sesini duyurmasını övdü.

Clinton, Merkel'in bilimsel uzmanlığı ve merakıyla, her şeyi bildiklerini düşünen diğer devlet başkanlarına karşı memnuniyetle karşılanan bir değişiklik unsuru olduğunu söyledi. Hillary Clinton, Merkel'in Euro krizi sırasındaki kararlılığı konusunda da sıcak ifadeler kullandı.