-CLINTON LİBYALI MUHALİFLERLE GÖRÜŞECEK ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, Libya muhalefetinin temsilcisiyle Fransa'nın başkenti Paris'te yarın biraraya geleceği bildirildi. El Cezire'nin haberine göre, Libya'nın muhaliflere katılan BM Büyükelçisi Ali Avcali, Clinton'ın, Libya muhalefetinin Bingazi'de kurduğu Milli Konsey'in dış ilişkilerden sorumlu üyesi Mahmud Cibril'le yarın görüşeceğini belirtti. Avcali ile Washington'da bulunan Cibril de "Biz şu anda diplomat değil, özgürlük savaşçılarıyız" dedi. Muhalefetin ne türden Amerikan askeri yardımı istediği yolundaki bir soruya Avcali, "Amerikan varlığını topraklarımızda görmek dışında her şey" cevabını verdi. Avcali, önceliklerinin Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesi olduğunu da ifade etti. ABD'nin ayrıca muhalefetle iletişimden sorumlu özel temsilci atamayı kararlaştırdığı kaydedildi.