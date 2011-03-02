-CLINTON LİBYA KONUSUNDA ENDİŞELİ WASHINGTON (A.A) - 02.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya'nın "dev bir Somali" olmasından endişe ettiklerini söyledi. Clinton, Senato'da yaptığı konuşmada, "Libya'nın kargaşaya sürüklenerek, dev bir Somali haline gelmesinin en büyük endişelerinden biri" olduğunu belirterek, bu ülkenin, Somali gibi El Kaide militanları için sığınak olabileceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, ayrıca ülkesinin, İslamcıların son dönemde edindiği kazanımların, liderlik üzerinde etkisi olabileceği ve İsrail'e tehdit oluşturabileceği yönündeki endişelere rağmen Lübnan ordusuna mali destekte bulunmayı sürdürmeleri gerektiğini bildirdi. Clinton, ABD'nin Lübnan silahlı kuvvetlerine desteğinin, ülkesinin ve bölgesel güvenliğin çıkarına olduğunu, bu ülkenin ordusuna yapılan yıllık yaklaşık 100 milyon dolar yardımın, İsrail sınırı olan güneyi başta olmak üzere Lübnan'ın istikrarı için önemli olduğunu ifade etti.