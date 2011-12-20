-Clinton, Kuzey Kore halkıyla gelişmiş ilişki umuyor WASHINGTON (A.A) - 19.12.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kuzey Kore lideri Kim Jong-il'in ölümünden sonra Kuzey Kore halkıyla gelişmiş ilişkiler kurulmasının ümit edildiğini bildirdi. Clinton, ABD'yi ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Koiçiro Gemba ile düzenlediği basın toplantısında, Kim Jong-il'in üç gün önce trende öldüğünün açıklanmasından sonra Kuzey Kore'nin atom bombası adaştırmaları üzerine ABD, Rusya, Çin, Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya arasında yürütülen ''6'lı müzakerelere'' yeniden dönüş üzerine ilgili devletlerle temasların sürdürüldüğünü teyit etti. 69 yaşında en sevdiği ulaşım aracı olan trenin içinde dünyaya veda eden Kuzey Kore Lideri Kim Jong-il, komünist kuzey Kore'nin kurucusu babası Kim İl-sung (1912-1994) resmen ''Tanrı'' katında sayıldığından üç gün önce ölen Kim Jong-il, sadece ''Lider'' veya ''Sevgili Lider'' olarak anılıyor. Yerine küçük oğlu Kim Jong-un'un ''lider'' olması bekleniyor. Clinton, Kuzey Kore halkının esenliğiyle derinden alakalı olduklarını vurguladı. -Gemba- Japon Dışişleri Bakanı Gemba da, Kuzey Kore'nin nükleer araştırmalarını bırakması için 6'lı müzakere ortaklarıyla temasları sürdüreceklerini ve Kuzey Kore'nin Kim Jong-il'den sonra ''tamamen somut adım atması için bastıracaklarını'' bildirdi. Gemba, ''İran'ın olası nükleer bomba araştırmaları üzerine BM'ye bağlı Avusturya-Viyana'daki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) gözetiminde yeni yaptırımların gündemde olduğunu belirtti. Clinton'la bu hususu ele aldıklarını belirten Gemba, Tahran hükümetinin (olası) yeni yaptırımlar karşısında ham petrol ihracatını durdurmasının dünya ekonomisine getireceği sarsıcı etkileri de irdelediklerini bildirdi.