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CLINTON, KÜBA'DAN GROSS'UN BIRAKILMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A)

04 Mart 2011 20:48

-CLINTON, KÜBA'DAN GROSS'UN BIRAKILMASINI İSTEDİ WASHINGTON (A.A) - 04.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Küba'dan, Havana'da casusluk suçlamasıyla yargılanan Amerikalı Alan Gross'u serbest bırakmasını istedi. Clinton, düzenlediği basın toplantısında, ''(Gross) Uzun zamandır hapiste. Küba hükümetine bu kişiyi serbest bırakması ve koşulsuz olarak Küba'dan ayrılıp ailesine kavuşmasına izin vermesi çağrısında bulunuyoruz'' ifadesini kullandı. Bakan Clinton, ABD ile Küba arasındaki ilişkilerin yeniden kötüleşmesine yol açabilecek davayla ilgili endişelerini de dile getirdi. Küba'da savcılık, 2009 sonunda yakalanan Amerikalı işadamı Alan Gross için 20 yıl hapis cezası istiyor.

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