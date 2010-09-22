-CLINTON KÖTÜ BESLENMEYE SAVAŞ AÇTI WASHINGTON (A.A) - 22.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, hamile kadınlarla çocukların kötü beslenmesinin önüne geçilmesine yönelik girişimi başlattı. Clinton, dünyada yılda 3,5 milyon ölümün kaynağındaki bu sorunun çözülmesiyle ilgili olarak New York'ta düzenlenen etkinliğin açılışındaki konuşmasında, ''Kötü beslenme basit çözümlerle önlenebilecek ciddi bir sorundur'' dedi. ''1000 gün: bir yaşamı değiştir, geleceği değiştir'' kampanyasının hamilelik döneminden itibaren bir çocuğunun 2 yaşına kadarki dönemini kapsadığını ve bu dönemde kötü beslenmenin sonuçları bakımından hayati önem taşıdığını belirten Clinton, ''Bir çocuğa 2 yaşından sonra müdahale etmek yararlıdır, ama genellikle ilk 1000 gündeki olumsuzlukların tamirine olanak vermemektedir'' uyarısında bulundu. Kamu ve özel sektörden yüz kadar katılımcı programda yer alıyor.