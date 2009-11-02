Clinton Kosova'da heykelini açtı

Üçüncü defa Kosova'da

Bill Clinton'ın adını taşıyan bulvarda düzenlenen törene, Kosova ve dışından binlerce kişi katıldı.ABD Dostları Derneği'nin girişimiyle, Heykeltıraş İzeir Mustafa tarafından yapılan bronz Clinton heykeli 3.4 metre boyunda ve 900 kg ağırlında."Kosova'nın onurlu kahramanı" olarak karşılanan Clinton törende yaptığı konuşmada, Kosova'nın çok değiştiğini, kendi kurumlarını oluşturduğunu ve Kosovalıların bundan gurur duymaları gerektiğini söyledi.Çocukluğundan ve yaşamından bahseden, fakir bir aileden geldiğini ve günün birinde ABD Başkanı olmasını örnek gösteren Clinton, bu nedenle geleceğe inanılması gerektiğini belirtti.Heykelin açılış töreninden önce Kosova Devlet Başkanı Fatmir Seydiu ve Başbakan Haşim Taçi ile görüşen eski Başkan Clinton, Kosova Meclisi'nde düzenlenen özel bir oturumda da milletvekillerin hitaben bir konuşma yaptı.Kosova'daki uluslararası misyon şefleri ve diplomatların da katıldıkları toplantıda Clinton, Kosova'da kaydedilen ilerlemenin takdire değer olduğunu belirterek, 21. yüzyılda herkesin birbirine bağlı olduğunu, sorunların ortak olduğunu ve bu nedenle de Kosova'da yaşayan, Arnavutlar, Sırplar ve diğer halkların birbirinden uzak değil, birlikte yaşamaları gerektiğini vurguladı.Kosova liderleri Meclis Başkanı Yakup Krasniçi, Cumhurbaşkanı Seydiu ve Başbakan Taçi da yaptıkları konuşmalarda, Bill Clinton'a Kosova halkına sunduğu yardım ve verdiği destek için teşekkür ettiler, ülkelerinin Avrupa-Atlantik yönelimlerini dile getirdiler. Eski ABD Başkanı Clinton'un, konuşmasını milletvekilleri ayakta uzun uzun alkışladılar.Clinton'un Priştine'ye bu ziyareti sırasında, sokaklarda, otomobillerde ve insanların ellerinde çok sayıda Amerikan bayrağı bulunduğu gözlendi.Kosova'ya üçüncü defa gelen olan ABD eski Başkanı Bill Clinton, bu ülkeye ilk defa 1999 Kasım ayında ABD Başkanı olarak, 2003 Eylül ayında da Priştine Üniversitesi tarafından kendisine verilen Fahri Doktora unvanını almak için gelmişti.