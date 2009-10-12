Clinton, Karzai'yi uyardı

Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Afganistan'da son seçimleri kazanan kim olursa olsun, ülkenin sorunlarını çözmek için daha fazla çaba göstermesi gerekeceğini söyledi.



Avrupa turunun parçası olarak hafta sonunda Londra'ya gelen Clinton, BBC'ye verdiği mülakatta, bundan sonra Afganistan'ı yönetecek liderin ABD ile, ordu ve Afgan halkı ile daha iyi ilişkiler kurması gerektiğini kaydetti.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Afganistan ve içinde bulunduğu bölge ile ilgili politikaları konusunda yaptıkları son değerlendirme çalışmalarının, orada tam olarak ne yapılması gerektiği konusunda sevindirici bir açıklık sağlamaya başladığını söyledi.



Clinton ABD'nin El Kaide ve müttefiki Taleban'ı yenmeye yönelik stratejide bir değişiklik olmadığını kaydetti ama durumun dikkatli bir analizinin, hangi taktiklerin daha başarılı olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.



Hillary Clinton, bir çok insanın parayla ya da zorla Taleban ya da El Kaide saflarında savaşmaya zorlandığını, bu insanlarla bağ kurmaya çalışmanın da sonuç vereceğini söyledi.



Amerikan dışişleri bakanı benzer taktiklerin Irak'da şiddeti önemli ölçüde azalttığını ve güvenlik sorumluluğunun yerel güçlere devrini mümkün kıldığını da söyledi.



Seçimin sonucu



Avrupa turunu bugün Kuzey İrlanda'da sürdürecek olan Clinton BBC'nin 4. radyosundaki Today programına verdiği mülakatta, ABD'nin Afganistan'da Ağustos ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini söyledi.



Seçimlerin sonucunun ilan edilmesi yaygın hile ve usulsüzlük yapıldığı yolundaki şikayetler yüzünden gecikmiş bulunuyor.



Şu anda görevi sürdüren Cumhurbaşkanı Hamid Karzai kesinleşmeyen geçici sonuçlara göre yüzde 55'lik oy oranıyla, yüzde 28 civarında oy alan en yakın rakibi Abdullah Abdullah'ın önünde görünüyordu.



BBC'nin diplomasi muhabiri James Robbins ABD Dışişleri Bakanının, "Seçimden galip çıktığı anlaşılırsa ABD Hamid Karzai'nin arkasında olacak mı?" sorusu karşısında alışılmadık ölçüde tereddütlü göründüğüne dikkat çekti.



Clinton soruyu, Cumhurbaşkanı Karzai'nin "bir çok alanda kendilerine çok yardımcı" olduğunu, Afganistan'da katedilen mesafeyi küçümsememek gerektiğini söyleyerek yanıtladı.



Ama Dışişleri Bakanı, yeniden seçilirse, Karzai'nin Afganistan halkı ile ve ülkesinde istikrar sağlanmasına katkıda bulunan ülkelerin hükümetleriyle yeni bir ilişki kurmak durumunda olduğunu kaydetti.



Clinton Afganistan'ın yeni liderinin Afgan güçlerinin yabancılardan sorumluluğu devralabilmesi için de daha çok çaba göstermesi gerekeceğini söyledi.