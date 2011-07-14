-CLINTON: KADDAFİ'NİN GÜNLERİ SAYILI WASHINGTON (A.A) - 13.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İstanbul'da Cuma günü yapılacak olan Libya Temas Grubu toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin geleceği için "günleri sayılı" dedi. Clinton, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun, Kaddafi'nin gitmesi için ilerleyen günlerde baskısını artıracağını ifade etti. NATO tarafından bu ülkede sivillerin korunmasına yönelik operasyonlara devam edilirken, ABD ve diğer ülkelerin, "Kaddafi'nin geleceğe yönelik planları konusunda Libya liderinin yakın çevresinden birbiriyle çelişen bilgiler almakta olduklarını" ifade eden Clinton, "(ayrılması konusunda) tam bir gün veya saat veremem ancak günleri sayılı" dedi. Clinton, "Kaddafi'ye yönelik baskının arttırılması için yoğun bir çalışma içerisinde olacaklarını" kaydetti.