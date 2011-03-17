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Dünya

CLINTON: KADDAFİ KOMŞULARINA SORUN YARATIR TUNUS (A.A)

17 Mart 2011 21:44

-CLINTON: KADDAFİ KOMŞULARINA SORUN YARATIR TUNUS (A.A) - 17.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin iktidarda kalması halinde, büyük ihtimalle komşularına sorun yaratacağını söyledi. Tunus'ta bulunan Clinton, Tunuslularla yaptığı, televizyondan yayımlanan soru-cevap programında, "Tunuslular, Kaddafi'nin gitmemesi halinde size, Mısır'a ve diğerlerine sorun yaratacağını çok iyi biliyor" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Tunus'ta ekonomik ve siyasi reformların yapılması çağrısında bulunmuş, ABD'nin hem Tunus içinde hem de sınırdaki insani ihtiyaçların karşılanmasına yardım edeceğinden şüphe duyulmamasını istemişti. 

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