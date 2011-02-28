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Dünya

CLINTON: KADDAFİ ACİLEN İSTİFA ETMELİ CENEVRE (A.A)

28 Şubat 2011 19:00

-CLINTON: KADDAFİ ACİLEN İSTİFA ETMELİ CENEVRE (A.A) - 28.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, kendi halkını bastırmak için "paralı asker ve haydutlar" kullanan Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin hemen istifa etmesi gerektiğini söyledi.  Clinton, Cenevre'deki BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında, "Kaddafi ve çevresindekilerin bu eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiğini" belirterek, her türlü olasılığın masada olduğunu kaydetti. Clinton, "Kaddafi için, başka bir şiddet ya da erteleme olmadan, hemen şimdi gitme zamanı geldi" dedi.

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