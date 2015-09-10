Clinton: İsrail'i Türkiye'den özür dilemeye ikna etmek için yıllar harcadım

ABD Başkanlığı için Demokratların aday adayı olan Hillary Clinton, Mavi Marmara konusunda yıllarca İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi için yıllarca uğraştığını söyledi.

Clinton bu yorumu, Brookings Institution adlı düşün kuruluşundaki konuşması esnasında, "ABD'nin, İsrail ve Arap devletleri arasındaki ya da ABD'nin diğer müttefikleri arasındaki ortaklığa öncülük edip etmeyeceğine" yönelik bir soruya cevap verirken yaptı.

Türkiye-İsrail ilişkilerinin bozulmasıyla "sadece iş ilişkileri değil, gerçek bir köprünün yitirildiğini" söyleyen Clinton, "Biliyorsunuz, kelimenin tam manasıyla, İsraillilerin Türklerden filo konusunda özür dilemelerini sağlamak için yıllar harcadım" dedi.

ABD’nin eski Dışişleri Bakanı Clinton, Henry Kissinger gibi stratejistlerle konuşup, İsrail'i mümkün olduğunca kısa bir süre içinde Türklerden özür dilemeleri gerektiğine ikna etmek için kendisine stratejik bir argüman sunmaları konusunda onlardan yardım istediğini de ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Mart 2013'te o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Mavi Marmara saldırısı nedeniyle Türk halkından özür dilemişti.

İsrail askerleri 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye yardım götüren filonun içinde yer alan Mavi Marmara gemisine baksın düzenlemiş; olayda dokuz kişi hayatını kaybetmişti.