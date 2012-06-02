Clinton: İran'ın eylemleri ile ilgileniyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'ın dünya ülkelerinin ihtilaflı nükleer programına yönelik kaygılarını gidermesi için bu ülkeye birkaç haftalık süre tanıdıklarını söyledi.

Avrupa ülkelerini kapsayan gezisinin ikinci durağı olan Norveç 'in başkenti Oslo'da konuşan Clinton, Rusya'nın, BM, Şam ve dünyanın her tarafında “Esed rejiminin devamına destek veren bir ülke” olarak görüldüğünü belirtti. Clinton, “Rusya'dan devamlı olarak yapılan silah ikmali Esed rejimini güçlendirdi. Rusya'nın Suriye ile ticaretini sürdürmesi ciddi kaygılar yaratmıştır” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın, Suriye'de 15 aydan beri süren ayaklanma boyunca Esed rejimine destek verdiği yönündeki iddiaları reddediyor. Putin, yaptığı açıklamalarda, Rus hükümetinin Esed rejimi ile temas halinde olacağını ve siyasi bir çözüm arayışında olduğunu vurguluyor.

İran konusuna da değinen Clinton, İran 'ın dünya ülkelerinin ihtilaflı nükleer programına yönelik kaygılarını gidermesi için bu ülkeye birkaç haftalık süre tanıdıklarını söyledi.

ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin, “ İran 'ın amaçlarıyla değil, eylemleri ve sonuçlarla ilgilendiğini” vurgulayan Clinton, ABD ve ortaklarının, bu ay içinde Rusya'nın başkenti Moskova'da başlayacak görüşmelere kadar İran 'ın nükleer silahlar geliştirmeye çalışmadığını kanıtlamaya hazır olup olmadığını öğreneceğini belirtti. Moskova'daki görüşmelere kadar ABD yönetiminin İranlı yöneticileri, “eylemlerine göre değerlendireceklerini ve bu eylemlerin İran 'ın yükümlülüklerini karşılamaya yeterli olup olmadığına karar vereceklerini” sözlerine ekledi.