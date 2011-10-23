-Clinton İran'ı uyardı WASHINGTON (A.A) - 23.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'ı, ABD'nin Irak'tan askerlerini çekecek olması konusunda yanlış hesaplamalara girmemesi yönünde uyardı. NBC, Fox News ve CNN'de konuşan Clinton, ABD'nin, askerlerini ülkeden çekmesine rağmen Irak ile güçlü güvenlik ilişkilerini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Irak'ın, ABD'nin iyi ilişkiler sürdürdüğü ''egemen ve bağımsız'' bir ülke olduğunu ifade eden Clinton, bu ülke ile uzun yıllar güçlü güvenlik ilişkilerine sahip olmayı beklediklerini kaydetti. Clinton, Irak'a ''Ürdün'den Kolombiya'ya kadar diğer birçok ülkeye yaptıkları gibi destek ve eğitim yardımında bulunacaklarını ve ABD'nin Irak'ta güçlü diplomatik varlığının da olacağını'' dile getirdi. -"İran hesap hatasına düşmesin" Clinton, İran'ı uyararak, ''Kimse ABD'nin (askerlerini çekme) kararı ve Irak'ın demokrasisini desteklemeye yardım etme taahhüdü konusunda hesap hatasına düşmemeli. Iraklılara bu şansı vermek için fazlasıyla bedeller ödedik. İran'ın ve başka kimsenin bu konuda yanlış hesaplamalarda bulunmayacağını umuyorum'' dedi. ''İran, tüm bölgeye ve Türkiye gibi NATO müttefikleri ile hem üsler hem de eğitim anlamında olsun, ABD'nin bölgedeki birçok ülkedeki varlığına bakmadığı takdirde, çok yanlış hesaplamalara girebilir'' diyen Clinton, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bunun, sadece ABD olarak bizim bölgedeki mevcudiyetimizle alakalı olmadığının altını çiziyorum. Irak'taki çok büyük çaptaki diplomatik varlığımıza ilaveten, komşu ülkelerde üslerimiz var, NATO müttefikimiz Türkiye var, bölgedeki çok büyük çapta bir varlığımız bulunmakta. Dolayısıyla hiç kimse, en başta da İran, Iraklıların daha ileriye yönelmesi konusundaki devam eden taahhüdümüz noktasında hesap hatasına düşmemeli.''