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Dünya

CLINTON İRAN'I SUÇLADI WASHINGTON (A.A)

03 Mart 2011 11:53

-CLINTON İRAN'I SUÇLADI WASHINGTON (A.A) - 03.03.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'ın, Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki ülkelerde meydana gelen ayaklanmaları etkilemeye çalıştığını belirtti. ABD Senatosu Tahsisler Komitesinde konuşan Clinton, ayaklanmaların olduğu Mısır, Bahreyn ve Yemen örneklerini sayarak, İran'ın ayaklanmanın seyrini ve doğuracağı neticeyi etkilemeye çalıştığını söyledi. Tahran yönetiminin Lübnan'daki Hizbullah hareketi aracılığıyla Hamas örgütüyle bağlantıda olduğunu kaydeden Clinton, Hamas'ın da Mısır'daki muadilleriyle teması bulunduğunu kaydetti.  ABD Dışişleri Bakanı Clinton, Yemen ve Bahreyn'de olduğu gibi İran'ın ya doğrudan ya da aracı yoluyla muhaliflerle temasa geçtiğini belirtti. İran'ın çok faal bir dış siyaset güttüğünü dile getiren Clinton, "İranlıların, Yemen'deki muhaliflerin üzerinde çok etkili olduğunu ve Bahreyn'deki muhalefetle de temasa geçtiğini biliyoruz" diye konuştu.

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