Clinton İran protestolarına destek verdi



T24- Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Mısır'daki eylemleri destekleyen İran rejiminin ikiyüzlülüğünün ortaya çıktığını söyledi. Clintın, İran'daki hükümet karşı aktivistleri destekledi.



BCC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İran'da polisle çatışmaya giren hükümet karşıtı göstericilere açık destek verdi.

Yaptığı açıklamada protetocuları öven Clinton, gösterilerin İran halkının cesaretinin işareti olduğunu ve Mısır'daki eylemleri destekleyen açıklamalarda bulunan İran rejiminin ikiyüzlülüğünü ortaya serdiğini de savundu.

Gösterileri organize eden protestoculardan biri, BBC'ye İranlı muhaliflerin Tunus ve Mısır'daki eylemlerden de esinlendiklerini söyledi.

Polis başkent Tahran'da gösteri yapan protestoculara gözyaşartıcı gazla müdahale etti.

İran resmi haber ajansı eylemlerde bir kişinin öldüğünü açıkladı.

Ülkenin Tahran, İsfahan, Meşhed ve Şiraz kentleri 2009 yılı seçimlerinden bu yana yapılan en büyük protesto gösterilerine tanık oldu.

Tahran'daki BBC muhabiri Muhsin Asgari, göstericilerle polis arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını, Tahran'da büyük bir kargaşanın hakim olduğunu söylüyor.

Gözlemciler, Devrim Muhafızları'nın gösterilerin zorla bastırılacağı uyarısına ve eylem öncesinde muhalif siyasetçilerin gözaltına alınmalarına rağmen, sokağa çıkan göstericilerin sayısının tahminleri aştığını kaydediyor.



Muhalefet liderleri ev hapsinde





Bu arada, muhalif lider Mir Hüseyin Musavi'nin, bu gösteriye katılmasını engellemek için ev hapsine alındığı bildiriliyor.

Bir başka muhalif lider olan Mehdi Kerrubi de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Muhabirimiz, hükümetin yasak kararına meydan okuyan çok sayıda kişinin gösteriye katılarak "Diktatörlere Ölüm" sloganları attığını aktarıyor. Çatışmalar sonrasında bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

Tahran yönetimi aslında Mısır'daki halk hareketini destekliyor. Ancak bunlara destek amacıyla İran'da düzenlenen gösterilerin, Musavi ve Kerrubi'nin bir siyasi manevrası olduğunu savunuyor.

Rejime göre muhalefet bu gösterileri, 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra görülen protestoları tekrar başlatmak için kullanmak istiyor.

Mahmud Ahmedinejad'ın tekrar göreve geldiği seçimin ardından, hile iddialarıyla sokağa dökülen muhalefet protesto gösterileri yapmış ancak sonuç alamamıştı.

Gösteriler öncesinde başkentte internet erişimi kesilirken, uydu üzerinden yayın yapan haber kanallarının sinyalleri de bozuldu.

Musavi'nin evine giden yolun da trafiğe kapatıldığı, muhalif liderin ev ve cep telefonunun iletişime kapatıldığı öğrenildi.