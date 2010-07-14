-CLINTON IRAK'TA HÜKÜMETİN KURULMAMASINDAN KAYGILI WASHINGTON (A.A) - 13.07.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Irak'ta hükümetin kurulmasında yaşanan gecikmeden kaygı duyduklarını belirterek, bu konuda daha fazla aciliyet hissi içinde olunması gerektiğini söyledi. Clinton, ABD-Irak Stratejik Çerçeve Anlaşması bünyesindeki diplomatik ortak koordinasyon komitesinin ikinci toplantısı için Washington'da bulunan Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile ABD Dışişleri Bakanlığında biraraya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Clinton, görüşmede Iraklı siyasi liderlerin, Irak'taki farklı toplumların sesini yansıtan ve demokrasi vaadini yerine getiren kapsayıcı bir hükümetin kurulması için gerekli sıkı çalışmayı sürdürmesi ihtiyacını ele aldıklarını bildirdi. Hükümet kurma sürecinde ilgili herkesin daha fazlasını yapması gerektiğini kaydeden Clinton, ABD'nin, hükümet kurma çalışmalarında kimin hangi pozisyona getirileceği konusunda bir tercih ifade etmediğini ancak bu konuda daha acil davranılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. ''Irak halkı, ihtiyaçlarını karşılamaya hazır bir hükümete sahip olmayı hak ediyor'' diyen Clinton, hükümetin yakın bir zamanda kurulmasını umduğunu belirtti. Clinton, ''Iraklı liderlere, (hükümet kurma konusunda) bir anlaşmaya varmaları ve ulusal çıkarları, kişisel çıkarlarının önünde tutma çağrısında bulunuyoruz. Hükümetin mümkün olan en erken zamanda kurulabilmesini teşvik etmek adına, yapabileceğimiz ne varsa yapmaya hazırız'' diye konuştu. Irak'taki muharip Amerikan askerlerinin 31 Ağustosa kadar çekileceğini hatırlatan Clinton, ancak iki ülke arasındaki güçlü temellere vurgu yaparak, asker sayısını azaltmanın ABD'nin bu ülkeyle olan bağlarında ya da Irak halkına yönelik taahhütlerinde bir düşüşü hiç bir şekilde yansıtmadığını vurguladı. -ZEBARİ- Irak Dışişleri Bakanı Zebari de Irak'ta hükümet kurma çalışmalarının Irak'a ait bir mesele olduğunu ifade ederek, bu konuda yaşanan gecikmenin üstesinden geleceklerine emin olduğunu vurguladı. Zebari, ülkesiyle ABD arasındaki uzun süreli ilişkilerin daha da güçleneceğini de vurgulayarak, bunun Irak'taki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması konusuyla hiç bir bağlantısının olmadığını sözlerine ekledi.