-CLINTON İNTERNET ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNDU WASHINGTON (A.A) - 16.02.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, "Çin, Suriye gibi internet özgürlüğüne engeller koyan ülkelerin, internet kontrolü konusunda "bir diktatörün ikilemiyle" karşı karşıya kalacaklarını ve dünyanın geri kalanı yeni teknolojileri kucaklarken, bu ülkelerin "yalnız kalma" riskini üzerlerinde taşıdıklarını söyledi. Clinton, George Washington Üniversitesinde internet özgürlüğü konusunda yaptığı konuşmada, internetin Mısır ve Tunus'daki iktidar değişimleri ve İran'daki protestolarda oynadığı etkilerin, hükümetlerin vatandaşlarına hangi özgürlükleri bahşetme gibi bir seçim hakkına sahip olmadığını gösterdiğini belirtti. "İnternet özgürlüğüne engeller koyan ülkelerin, nihayetinde kendilerini yalnız ve sıkışmış durumda bulacaklarına inandıklarını" ifade eden Clinton, "Bu ülkeler, bir diktatörün ikilemiyle karşı karşıya kalacaklar ve engel duvarlarının yıkılmasına izin verme ya da bu duvarları muhafaza etmenin bedelini ödeme arasında seçim yapmak zorunda olacaklar" dedi. ABD'nin, insanlara, hükümetlerce internete getirilen sınırlamalardan kaçınmalarında yardım etmeye yönelik çabalarına devam edeceğini ve bu bağlamda projeleri devreye sokacağını kaydeden Clinton, ülkesinin, blog yazarlarının korunması ve baskıcı hükümetlerce uygulanan engellerin aşılmasına yardım edebilecek teknoloji, araç ve eğitim desteği gibi girişimler için ayırdığı 20 milyon dolarlık fonun üzerine bu yıl 25 milyon dolarlık fon daha ekleyeceğini açıkladı. Çin'in, internet üzerindeki sansür uygulamalarına rağmen, güçlü bir ekonomik büyüme gösteren istisna ülkelerden biri olduğunu ve bunu kısa, hatta orta vadede başarmaya devam edebileceğini belirten Clinton, ancak "bu gibi ülkelerin internete getirdikleri kısıtlamaların, ileride bir gün büyüme ve kalkınmalarını sınırlandıracak bir ilmik haline dönüşme tehdidini içeren uzun vadeli bedellerinin olacağını" söyledi. -BASKILAR Clinton, blog yazarlarını tutuklayan, vatandaşlarının barışçıl faaliyetlerine müdahale eden ve onların internete erişimini kısıtlayan hükümetlerin, güvenlik gerekçesini ortaya atabileceğini, ancak bu ülkelerin yanlış yolda olduğunu bildirerek, şöyle devam etti: "Tarih, baskıların çoğu zaman devrimin tohumlarını ektiğini bize gösterdi. İnternet özgürlüğüne baskı uygulayanlar, halklarının arzularını tam olarak ifade edebilmesini bir süre engelleyebilirler, ancak bunu sonsuza kadar yapamazlar. Dünyadaki liderlerin önünde iki seçenek var. Ülkelerinde internetin canlanmasına izin verebilir ve bunun sağladığı özgürlüklerin daha fazla siyasi hak taleplerini beraberinde getirme riskini alabilirler. Ya da internete sınırlamalar getirebilir, özgürlükleri yok edebilir ve bir iletişim toplumunun getirebileceği tüm ekonomik ve sosyal faydaları kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirler." Otoriter liderler ve rejimlerin, internet özgürlüğünü ve muhaliflerce internet üzerinden ortaya konan talepleri kucaklaması gerektiğini, aksi takdirde Mısır ve Tunus'takilere benzer gelişmelerle karşı karşıya kalabileceklerini ifade eden Clinton, internete çeşitli yasaklar uygulayan ülkelerden örnekler verirken, Çin, Burma, İran, Vietnam, Küba, Suriye gibi ülkeleri saydı.