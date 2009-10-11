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Dünya

Clinton: İmza kilometre taşıydı

11 Ekim 2009 05:33

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ''Türkiye ile Ermenistan arasında imzalanan protokollerin başarısı için ülkesinin elinden geleni yapacağını'' söyledi.

Zürih'teki imza töreninden sonra Londra'ya giden Clinton, uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik ilişki kurulmasını amaçlayan protokolleri imzalamayı başardıklarını'' ifade ederek, ''kilometre taşı'' olarak nitelediği protokollerin başarısı için ABD'nin elinden gelen herşeyi yapacağını kaydetti.

Protokollerin imzalanmasından dolayı ''çok mutlu'' olduğunu da belirten Clinton, imza törenindeki ertelemenin de her iki taraftaki endişelerden kaynaklandığını söyledi.

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