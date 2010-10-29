-CLINTON: İLİŞKİLER ZAMANKİNDEN DAHA DİNAMİK WASHINGTON (A.A) - 29.10.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin bugün her zamankinden daha geniş ve dinamik olduğunu belirtti. Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Başkanı Barack Obama ve ABD halkı adına" Cumhuriyetin ilanının 87. yıl dönümünü kutladı. Bakan Clinton, şunları kaydetti: "Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkı için yeni bir vizyona koyulmasından bu yana geçen 87 yıllık sürede, Türkiye dünya sahnesinde önde gelen bir ekonomik güç ve önemli bir varlık olma yolunda yükseldi. Türkiye'nin önünde, 21. yüzyılda öncülük etmek için daha da büyük fırsatlar bulunuyor. Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, bugün her zamankinden daha geniş ve dinamik. Hem Başkan Obama hem ben, geçen yıl Türkiye'yi ziyaret etmeyi önceliklerimiz arasına aldık, çünkü ülkelerimiz arasında karşılıklı saygı, karşılıklı çıkarlar ve karşılıklı sorumluluğu temel alan stratejik ortaklığın öneminin farkındayız. Ticaret ve yatırımların geliştirilmesini amaçlayan Stratejik Ekonomik ve Ticari İşbirliği Çerçevesi, ülkelerimiz arasında bağları nasıl güçlendirmekte olduğumuzun sadece bir örneği. NATO müttefikleri olarak, Afganistan ve dünya genelinde, gelecek nesiller için daha güvenli ve sağlam bir ortamın yaratılmasına katkı sağlamak için de omuz omuza duruyoruz. Ortak hedeflerimiz ve arzularımız doğrultusunda Türkiye ile yakından çalışmayı sürdürmek istiyoruz".