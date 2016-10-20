Clinton ile Trump arasındaki son söz düellosu

ABD Başkan adayı Donald Trump Demokrat rakibi Hillary Clinton ile çıktığı üçüncü ve son televizyon düellosunda da aradaki farkı kapatmayı başaramadı. Las Vegas'taki söz düellosunun ardından yapılan anketler Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Trump'un bu kez de Clinton'a yenildiğini gösteriyor.

70 yaşındaki milyarder işadamının Amerikan seçim sistemine yönelttiği eleştiriler hayretle karşılandı. Trump, seçimi kaybettiği takdirde sonucu kabul edip etmeyeceği şeklindeki soruya, duruma göre tepki göstereceği ve sonuna kadar ‘rahat vermeyeceği' yanıtını verdi. Trump'un seçim sistemine güvenmediğine dair sözleri Amerikan medyasında ağır dille eleştirildi. Sözcüsü ise, ‘Donald Trump seçimi kazanacağı için sözlerinin önem arz etmediğini' belirtti.

Trump'u eleştirenlerden Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham Trump'un canlı yayında partiye ve ülkesine kötülük ettiğini söyledi. Donald Trump son günlerde komplo teorilerinden söz ederek, seçimin Clinton'ların da katkısıyla manipüle edilebileceği imasında bulunmuştu.

‘Putin'in kuklası'

Daha önceki tartışmalardan farklı olarak nesnel konulara yer verilen canlı yayında adaylar kürtaj, silah yasası ve göç konularında karşılıklı sert eleştirilerde bulundular. Hillary Clinton rakibinin Kremlin sempatizanı davranışlarıyla Amerikan halkını hedef alan casusluk faaliyetlerine destek verdiğini ve Putin'in kuklası olduğunu söyledi. Trump, Musul harekatının Demokrat yönetim tarafından seçim taktiği icabı başlatıldığını iddia etti.

Hillary Clinton seçildiği takdirde eğitim ve sosyal adalete ağırlık vereceğini belirtirken Donald Trump ‘yasalara bağlılık ve adalet' için çalışacağını dile getirdi. Adayların bu kez de el sıkışmaması dikkat çekti. Donald Trump hakkındaki cinsel taciz suçlamalarının yalan olduğunu ve yalanların Clinton tarafından yayıldığını öne sürdü. Trump, ‘kadınlara herkesten fazla saygılı olduğunu' belirtirken Hillary Clinton Donald Trump'un kadınları insan yerine koymadığını ve ‘kadınları aşağılamanın kendini yücelttiğini sandığını, oysa bu davranışının aslında onun ne kadar kaba bir insan olduğunu gösterdiğini' söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BD