Clinton iftar yemeği verdi: ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ülkesinin Müslüman toplumları dinlemeye, onlarla anlayış, saygı ve daha güçlü işbirliği bağları oluşturmaya bağlı olduğunu söyledi.



Clinton, ABD Dışişleri Bakanlığı binasında verdiği iftar yemeğinde yaptığı konuşmada, ABD'de yaşayan yaklaşık 7 milyon Müslümanın, ülkenin kültürünü zenginleştirdiğini belirtti.



Konuşmasında din özgürlüğüne olan inancını dile getiren Clinton, ABD ile Müslüman toplumlar arasındaki ilişkilerde zaman zaman yanlış anlama ve yanlış algılamalardan kaynaklanan sıkıntılar yaşandığına dikkati çekerek, şunları söyledi: "Ancak öğrenmeye ve dinlemeye, anlayış ve saygı köprüleri yaratmaya ve daha güçlü işbirliği bağlarını oluşturmaya bağlıyız. Farklı dinlere mensup insanları birleştiren unsurların, bizi bölenlerden daha fazla olduğuna inanıyoruz. (ABD Başkanı Barack) Obama yönetimi, iletişimimiz, ortaklıklarımız ve siyasetlerimizin bu temel inancı yansıtmasını sağlamak için gayret gösterecek. Hepimiz, çocuklarımızın barış ve refah içinde birlikte yaşayabileceği bir dünya hedefi için birlikte çalışmalıyız."



Yemeğe, ABD'nin Müslüman toplumlarla ilişkiler için atadığı özel temsilci Farah Pandith, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Nabi Şensoy'un da aralarında bulunduğu Müslüman ülkelerin büyükelçileri ve ABD'deki Müslüman dünyasından çok sayıda davetli katıldı.

