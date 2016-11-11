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BBC Türkçe

Clinton her kategoride Obama'nın gerisinde kaldı

Demokrat başkan adayı, favori olduğu seçimi kaybederek büyük hayalkırıklığı yaşadı. Hillary Clinton; kadın, erkek, Latin, beyaz ve siyah seçmenlerin hiçbirine Başkan Barack Obama kadar ulaşamadı.

11 Kasım 2016 11:50

ABD'deki başkanlık seçimini, anketlerde önde görünmesine rağmen kaybeden Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, büyük hayalkırıklığı yaşadı.

Hillary Clinton seçim kampanyasında Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ınkinin iki katı kadar para harcadı. Popüler sanatçıların, ünlülerin desteğini aldı. Seçime bir gün kala anketlerde 4 puan öndeydi. Ancak sandıkta kaybetti.

Clinton'ın, 2012'deki seçimle kıyaslandığında kadın, erkek, Latin, beyaz ve siyah seçmenlerin hiçbirine Başkan Obama kadar ulaşamadığı görülüyor.

Trump'ın kampanyası 'öfkeli beyaz seçmen' oyunu almaya yönelikti. Bunda başarılı da oldu. Trump beyaz oyların yüzde 58'ini alırken, Clinton yüzde 37'de kaldı. Obama ise 2012'de beyaz seçmenlerin yüzde 39'unun desteğini almıştı.

Polis şiddetinin siyahlara yöneldiği eleştirileri eşliğinde yapılan seçimde Clinton, siyah seçmenlerin yüzde 88'inin oyunu aldı. Ancak siyahların Demokrat Parti'ye desteğini 5 puan düşürdü.

Seçimin en tartışmalı vaatlerinden biri Trump'ın Meksika sınırına duvar örme önerisiydi. Bu vaadin gölgesinde Clinton'ın Cumhuriyetçi Parti'den kopacak Latin oylarını alması bekleniyordu. Ancak Demokrat aday, Latinlerden de Obama'ya kıyasla 6 puan daha az oy aldı.

Clinton, ABD tarihinin Beyaz Saray'a aday ilk kadın siyasetçisi olarak girdiği seçimde kadın oylarını da arttıramadı.

Obama 2012'de kadın seçmenlerin yüzde 55'inin oyunu almıştı. Clinton ise yüzde 54'te kaldı.

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