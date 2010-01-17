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Dünya

Clinton: Haiti'ye yardım sürecek

17 Ocak 2010 14:10

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, deprem felaketine uğrayan Haiti'ye yardımın yerel yetkililerle işbirliği içinde gerçekleştirileceğini belirterek, “ABD'nin yardımlarının ihtiyac olduğu sürece devam edeceğini” söyledi.

ABD'den insani yardım malzemesi getiren bir C-130 uçağıyla Port Au Prince'e gelen Clinton, Haiti Devlet Başkanı Rene Preval ile havaalanında düzenlenen basın toplantısında, Haiti yönetiminin daveti üzerine yardım için geldiklerini kaydetti.

“Bugün de yarın da daha sonra da burada olacağız” diyen Clinton, Haitililerin güçlüklere karşı direneceklerine ve gelecekte daha güçlü ve daha iyi olacaklarına inandığını söyledi.

Preval ile görüşmesinde acil yardım gereken iletişim, ulaşım ve elektrik enerjisinin sağlanması gibi konuları ele aldıklarını belirten Clinton, bu amaçla yakın işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını dile getirdi.

Rene Preval da ABD'nin yardım çalışmalarının kendilerini cesaretlendirdiğini ifade ederek, Amerikan yardımının kendilerine ulaştığını kaydetti.

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