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Dünya

Clinton, haftaya Türkiye'ye geliyor WASHINGTON (A.A)

28 Ekim 2011 00:19

-Clinton, haftaya Türkiye'ye geliyor WASHINGTON (A.A) - 27.10.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 2 Kasım'da düzenlenecek Afganistan İçin İstanbul Konferansına katılmak üzere gelecek hafta Türkiye'ye gidecek. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland tarafından yapılan yazılı açıklamada, Clinton'ın, Afganistan İçin İstanbul Konferansına katılmak üzere 2 Kasım'da İstanbul'a gideceği belirtilerek, şöyle denildi: ''Konferansa Türkiye ve Afganistan eşbaşkanlık edecek ve Afganistan'ın komşuları ile diğer kilit bölgesel ortaklar katılacak. ABD, konferansa bir destekçi olarak katılıyor ve Afganistan'ın öncelikleri olan geçiş süreci, uzlaşı ve ekonomik büyümeye desteğin ortaya konmasına dönük bölgesel çabaları memnuniyetle karşılıyor''. Açıklamada ayrıca, Clinton'ın, İstanbul'daki konferans öncesinde de 1 Kasım'da İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceği ve orada İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague'ın ev sahipliğinde düzenlenen Londra Siberuzay Konferansında bir konuşma yapacağı bildirildi. Clinton'ın, Londra'da bulunacağı süre içinde, iki ülkenin ortak küresel gündemindeki bir dizi konuyu gözden geçirmek üzere İngiliz bakan William Hague ile biraraya geleceği de kaydedildi.

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