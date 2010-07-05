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Dünya

Clinton: Gürcistan'a desteğimiz sürüyor

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Gürcistan'da ABD desteğini yineledi.

05 Temmuz 2010 03:00

T24- Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Orta Avrupa ve Güney Kafkaslar turunun son durağı olan Gürcistan’da.


Gürcistan’ın başkenti Tiflis’e varışından kısa süre sonra bir konuşma yapan Clinton, Amerika’nın desteğini yineledi ve Rusya’nın ayrılıkçı Güney Osetya ve Abhazya hakkındaki tutumunu ise eleştirdi.


Clinton, ziyareti sırasında Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ile görüşecek.


Clinton, buradan önce Ukrayna, Polonya, Azerbaycan ve Ermenistan’da temaslarda bulundu.  Dışişleri bakanı, Obama yönetiminin Rusya politikasının eski Sovyet cumhuriyetlerine de yararı olduğunu vurguladı.


Ermenistan’ın başkenti Erivan’da da açıklamalarda bulunan Clinton, Washington’un Gürcistan konusunda Rusya ile yaşadığı anlaşmazlığın Amerika-Rusya işbirliğini etkilemeyeceğini belirtmişti.

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